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31 марта, 10:00

Кремль счёл чрезвычайно опасными переговоры в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Песков назвал опасным обсуждение в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Идея отправить на Украину "войска миротворческого типа", которую скоро могут начать обсуждать в ЕС, является чрезвычайно опасной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идёт о серьёзных каких-то переговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение", — сказал он.

В Госдуме фразой Кадырова ответили на планы ЕС отправить миротворцев на Украину

В Госдуме фразой Кадырова ответили на планы ЕС отправить миротворцев на Украину

Ранее Виктор Орбан заявил, что страны ЕС уже близки к обсуждению этой темы. Как подчеркнул премьер-министр Венгрии, ранее Запад не переступал эту границу.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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