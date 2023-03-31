Кремль счёл чрезвычайно опасными переговоры в ЕС об отправке миротворцев на Украину

Идея отправить на Украину "войска миротворческого типа", которую скоро могут начать обсуждать в ЕС, является чрезвычайно опасной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идёт о серьёзных каких-то переговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение", — сказал он.