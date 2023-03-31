Кремль счёл чрезвычайно опасными переговоры в ЕС об отправке миротворцев на Украину
Песков назвал опасным обсуждение в ЕС об отправке миротворцев на Украину
Идея отправить на Украину "войска миротворческого типа", которую скоро могут начать обсуждать в ЕС, является чрезвычайно опасной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это заявление, на которое очень важно обратить внимание. Если речь идёт о серьёзных каких-то переговорах, то, конечно, это потенциально чрезвычайно опасное обсуждение", — сказал он.
Ранее Виктор Орбан заявил, что страны ЕС уже близки к обсуждению этой темы. Как подчеркнул премьер-министр Венгрии, ранее Запад не переступал эту границу.
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