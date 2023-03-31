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31 марта, 10:06

Названа тема совещания Путина с Совбезом 31 марта

Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России 31 марта

Президент России Владимир Путин обсудит сегодня, 31 марта, с постоянными членами Совбеза РФ новую концепцию внешней политики страны. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Сегодня [у президента] будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел [Сергея] Лаврова о новой концепции внешней политики РФ", — сказал он.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что совещание начнётся после 14:00 по московскому времени.

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Ранее Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН. По его словам, РФ будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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