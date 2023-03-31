Названа тема совещания Путина с Совбезом 31 марта
Путин обсудит с Совбезом новую концепцию внешней политики России 31 марта
Президент России Владимир Путин обсудит сегодня, 31 марта, с постоянными членами Совбеза РФ новую концепцию внешней политики страны. Такое заявление журналистам сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Сегодня [у президента] будет достаточно важное совещание с постоянными членами Совбеза, потому что на повестке дня сегодня будет доклад министра иностранных дел [Сергея] Лаврова о новой концепции внешней политики РФ", — сказал он.
Пресс-секретарь президента РФ добавил, что совещание начнётся после 14:00 по московскому времени.
Ранее Песков пообещал "насыщенное" предстоящее председательство России в Совбезе ООН. По его словам, РФ будет реализовывать все предусмотренные таким статусом права.