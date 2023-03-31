Песков: Россия не может игнорировать призывы разместить ядерное оружие на Украине

Призывы разместить на Украине ядерное оружие представляют гипотетическую опасность для РФ, и Россия не может не обращать на них внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ещё одна очень опасная тенденция, это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания", — сказал он.