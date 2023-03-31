Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 10:17

Песков: Россия не может игнорировать призывы разместить ядерное оружие на Украине

Призывы разместить на Украине ядерное оружие представляют гипотетическую опасность для РФ, и Россия не может не обращать на них внимания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это ещё одна очень опасная тенденция, это та гипотетическая опасность, на которую наша страна не может не обращать внимания", — сказал он.

Медведев придумал ответ на передачу Байденом "ядерного чемоданчика" с кодами Зеленскому

Медведев придумал ответ на передачу Байденом "ядерного чемоданчика" с кодами Зеленскому

Ранее Лайф сообщал, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликована очередная петиция с требованием поставить на вооружение страны ядерное оружие. Однако автор документа не привёл аргументов.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров