Медведев придумал ответ на передачу Байденом "ядерного чемоданчика" с кодами Зеленскому
Медведев не исключил превентивного удара в случае возобновления ядерного статуса Украины
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского с требованием поставить на вооружение страны ядерное оружие. Он поглумился над тем, что мольбы могут заставить американского лидера Джо Байдена подарить Киеву "ядерный чемоданчик" с кодами.
"Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о "возобновлении ядерного статуса Украины" с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия. А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — посмеялся он.
Медведев признался, что "на этот свинобандеровский апокалиптический бред" даже не сразу можно найти ответ. В качестве одного из вариантов он предложил создать российскую петицию о незамедлительном превентивном применении ядерного оружия "в случае, если дед с деменцией всё-таки презентует свой чемоданчик любителю белого порошка. Или ненароком потеряет его во время следующего визита в Киев".
Напомним, в петиции на имя Зеленского содержится призыв разместить ядерное оружие от США на территории Украины или сделать её государством с собственным ядерным вооружением. Это не первый документ с подобными требованиями. В октябре петиция о возвращении Незалежной ядерного статуса была зарегистрирована на сайте Зеленского, но не собрала достаточно подписей, как и сентябрьская.