Медведев придумал ответ на передачу Байденом "ядерного чемоданчика" с кодами Зеленскому

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев иронично отреагировал на петицию на сайте президента Украины Владимира Зеленского с требованием поставить на вооружение страны ядерное оружие. Он поглумился над тем, что мольбы могут заставить американского лидера Джо Байдена подарить Киеву "ядерный чемоданчик" с кодами.

"Какие-то самые активные нацики в Киеве опубликовали петицию к своему наркопрезиденту о "возобновлении ядерного статуса Украины" с возможностью размещения и использования Украиной чужого (натовского) ядерного оружия. А что? Танки и ракеты поставляют, самолёты почти готовы давать. Глядишь, и ядерное оружие своё отдадут. Не жалко для хороших людей. Тем более Байден может и не вспомнить, кому подарил свой чемодан с кодами", — посмеялся он.