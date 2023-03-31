Песков: Все сотрудники Администрации Президента РФ сегодня сдадут декларации о доходах

Все сотрудники Администрации Президента РФ до конца сегодняшнего дня сдадут декларации о доходах, но опубликованы они не будут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Сегодня последний день, до конца дня они (декларации) будут сданы все", — сказал представитель Кремля.

Также Песков напомнил, что декларации о доходах подаются регулярно. По его словам, антикоррупционное подразделение Администрации Президента РФ будет сейчас проверять все декларации. Часто возникают разные вопросы — мелкие и более серьёзные, и тогда сотрудникам приходится на эти вопросы отвечать, указал Песков, добавив, что публикация деклараций о доходах в этом году не предусматривается.