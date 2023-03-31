Лукашенко пообещал заняться похудением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя принятую в республике в прошлом году директиву "О недопустимости роста цен", заявил, что будет худеть.
Лукашенко пообещал заняться своим похудением. Видео © Telegram-канал / "Пул первого"
"Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решения по ценообразованию? Рухнем, простите, жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа да кости. Кто похудел? На меня посмотрите. А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим", — сказал он в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.
Напомним, 7 октября 2022 года Лукашенко подписал Директиву № 10, в которой было предписано ввести в действие систему регулирования цен, а также обеспечить контроль ценовой дисциплины.
В ходе выступления Лукашенко также заявил, что его век заканчивается и менять Конституцию Белоруссии под себя он не собирается.