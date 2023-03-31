Лукашенко пообещал заняться похудением

"Помните, сколько было воя и вони после принятия мною решения по ценообразованию? Рухнем, простите, жрать будет нечего, завтра все исхудают так, что будут кожа да кости. Кто похудел? На меня посмотрите. А чего вы аплодируете? Что я не худею? Я займусь этим", — сказал он в ежегодном послании к белорусскому народу и парламенту.