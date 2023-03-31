Все российские сенаторы отчитались о доходах и расходах за 2022 год
Вице-спикер Совфеда Воробьев: Все сенаторы в срок отчитались о доходах за 2022 год
Все российские сенаторы в срок отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.
"Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год" — приводит пресс-служба Совфеда слова парламентария.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Он уточнил, что отчитаться о доходах успели большинство работников Кремля, хотя срок для этого ещё не истёк: он заканчивается 31 марта.
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