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31 марта, 10:56

Все российские сенаторы отчитались о доходах и расходах за 2022 год

Вице-спикер Совфеда Воробьев: Все сенаторы в срок отчитались о доходах за 2022 год

Все российские сенаторы в срок отчитались о доходах, расходах и имуществе за 2022 год. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Юрий Воробьёв.

"Все сенаторы, в том числе представители от новых субъектов РФ, в установленный срок отчитались о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год" — приводит пресс-служба Совфеда слова парламентария.

Песков: Все сотрудники Администрации Президента РФ сегодня сдадут декларации о доходах

Песков: Все сотрудники Администрации Президента РФ сегодня сдадут декларации о доходах

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин сдал декларацию о доходах за 2022 год. Он уточнил, что отчитаться о доходах успели большинство работников Кремля, хотя срок для этого ещё не истёк: он заканчивается 31 марта.

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VK / Совет Федерации

Наталья Исакова
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