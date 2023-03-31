Пьяный житель Башкирии сломал ногу четырёхмесячной дочери, когда пытался ударить супругу

В Башкирии мужчина сломал ногу четырёхмесячной дочери, когда пытался ударить супругу. Сейчас в отношении него проводится проверка. Об этом пишет телеканал "360". Мать ребёнка отметила, что всё произошло, когда её муж был сильно пьян.

"Он был очень пьяный. <…> Хотел ударить меня, но случайно в неё попал. <…> У него бывает, что когда он пьёт, то никого не узнаёт. Он не понимает, что я стою, например. Когда он трезвый — он хороший, а когда пьяный — не видит, что это я", — подчеркнула она.

Женщина добавила, что малышка хотела спать и плакала, поэтому мужчина попросил успокоить дочь. Однако сделать этого не получилось, из-за чего агрессивный супруг решил ударить возлюбленную, но попал в девочку. Травма стала заметна утром, когда ребёнок не смог разогнуть ногу. В больнице мать провела вместе с дочерью 10 дней, после чего их выписали. Сейчас с девочкой всё хорошо. При этом с супругом женщина с того момента не виделась.

"Он не помнит, что он это сделал. Привлекать [к ответственности], наверное, надо, чтобы он в следующий раз не приезжал сюда и не смог такого сделать", — подчеркнула она.