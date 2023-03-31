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31 марта, 11:43

Путин призвал укреплять суверенитет РФ и повышать роль страны в формировании миропорядка

Суверенитет России необходимо укреплять, а также повышать роль страны в формировании более справедливого миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

"В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка", — отметил глава государства.

Подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

Подавляющее большинство россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента

Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин утвердил новую редакцию Концепции внешней политики. Об этом он объявил в ходе совещания с постоянными членами Совбеза.

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Илья Суриков
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