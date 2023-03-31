Путин призвал укреплять суверенитет РФ и повышать роль страны в формировании миропорядка

Суверенитет России необходимо укреплять, а также повышать роль страны в формировании более справедливого миропорядка. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с постоянными членами Совбеза.

"В перспективном планировании наших действий важно учитывать всю полноту факторов и тенденций развития международных отношений, работать на укрепление суверенитета России, повышение роли нашей страны в решении мировых проблем и формировании более справедливого, многополярного миропорядка", — отметил глава государства.