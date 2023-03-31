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31 марта, 12:12

Борьба с русофобией объявляется приоритетом в новой Концепции внешней политики России

Противодействие кампании русофобии является приоритетом гуманитарной политики РФ за рубежом. Об этом говорится в новой Концепции внешней политики России, утверждённой указом президента страны Владимира Путина.

Согласно тексту документа, к числу приоритетов гуманитарной политики за рубежом также относятся защита русского языка, российской культуры, спорта, Русской православной церкви от дискриминации и борьба за историческую правду. Кроме того, Москва выступает за консолидацию международных усилий, направленных на обеспечение уважения и защиты универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.

Россия провозгласила себя оплотом Русского мира в новой Концепции внешней политики

Россия провозгласила себя оплотом Русского мира в новой Концепции внешней политики

Вместе с тем Путин утвердил, что Россия не считает себя врагом Запада. Наша страна рассчитывает на то, что западные государства осознают бесперспективность конфронтации и примут "многополярные реалии".

Обложка ©

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Светлана Оперук
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