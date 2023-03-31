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31 марта, 12:15

Путин присвоил ещё двум подразделениям почётные звания гвардейские

Путин присвоил 236-й артбригаде и 2-му смешанному авиаполку звания гвардейские

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Обложка © Telegram / "Кремль. Новости"

236-й артиллерийской бригаде и второму смешанному авиационному полку ордена Суворова присвоены почётные наименования гвардейские. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 236-й артиллерийской бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её 236-я гвардейская артиллерийская бригада", — сказано в документе.

Аналогичный указ глава государства подписал в отношении второго смешанного авиационного полка ордена Суворова. Оба документа вступают в силу со дня их подписания, 31 марта.

Путин присвоил 35-й зенитной ракетной бригаде почётное звание "гвардейская"

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Ранее Путин подписал указ о присвоении 77-й ракетной бригаде и 559-му бомбардировочному авиаполку звания гвардейские.

Наталья Исакова
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