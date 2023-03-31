Путин присвоил ещё двум подразделениям почётные звания гвардейские

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, постановляю присвоить 236-й артиллерийской бригаде почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её 236-я гвардейская артиллерийская бригада", — сказано в документе.