Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 13:09

"Недоработали!": Лукашенко простил лесбиянок и взял вину на себя с мужиками

Лукашенко простил лесбиянок, а вот геев назвал "мерзостью последней"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту высказался о своём отношении к пропаганде европейских ценностей, а именно к ЛГБТ-сообществу. Так, по его мнению, в лесбиянстве виноваты мужчины, а вот геи ему кажутся омерзительными.

Лукашенко высказался о ЛГБТ-сообществе. Видео © Телеканал "Беларусь 1"

"Девчонок я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину и на вас. Значит, мы, мужики, недосмотрели, где-то недоработали в чём-то. Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Белоруссии достаточно, они даже есть во власти. Однако никакой пропаганды ЛГБТ-движения в стране быть не должно, подчеркнул он.

"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

"С Путиным решим": Лукашенко допустил размещение в Белоруссии ядерного оружия

В ходе выступления Лукашенко также заявил, что его век заканчивается и менять Конституцию Белоруссии под себя он не собирается.

Обложка ©

Сайт президента Белоруссии

Наталья Исакова
  • Новости
  • Александр Лукашенко
  • Белоруссия
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров