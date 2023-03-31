"Недоработали!": Лукашенко простил лесбиянок и взял вину на себя с мужиками

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту высказался о своём отношении к пропаганде европейских ценностей, а именно к ЛГБТ-сообществу. Так, по его мнению, в лесбиянстве виноваты мужчины, а вот геи ему кажутся омерзительными.

Лукашенко высказался о ЛГБТ-сообществе. Видео © Телеканал "Беларусь 1"

"Девчонок я, как президент, прощаю. Беру на себя эту вину и на вас. Значит, мы, мужики, недосмотрели, где-то недоработали в чём-то. Что касается геев, то это извращенцы, мерзость последняя", — сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также добавил, что людей нетрадиционной сексуальной ориентации в Белоруссии достаточно, они даже есть во власти. Однако никакой пропаганды ЛГБТ-движения в стране быть не должно, подчеркнул он.