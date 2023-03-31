Один депутат попал в больницу, а другой в полицию после драки в парламенте Армении

Депутаты подрались в парламенте Армении во время закрытого заседания комиссии по государственно-правовым вопросам, из-за чего одного из депутатов доставили в больницу. Сейчас там работают следователи, они выясняют обстоятельства произошедшего. Об этом в соцсетях сообщил пресс-секретарь СК Армении Гор Абрамян.

"В СК поступило предупреждение об инциденте между депутатами в Национальном собрании. В данный момент следователи находятся на месте происшествия, принимают действия по выяснению предварительных обстоятельств произошедшего", — говорится в сообщении.

По словам Абрамяна, одного из депутатов доставили в отделение полиции, а другой обратился за помощью в медучреждение. Как рассказал адвокат Рубен Меликян, что его подопечным оказался депутат армянского парламента от оппозиционной фракции "Армения" Мгер Саакян. Он опубликовал объяснения своего клиента. Так, во время закрытого заседания глава комиссии по государственно-правовым вопросам Владимир Варданян "проявил агрессивное поведение по отношению к оппозиции и Мгер Саакян ответил словами. В дальнейшем же задержанный испугался, что его могут ударить.

"Саакян оценил ситуацию и понял, что есть реальная опасность, что Варданян его ударит, и в порядке самообороны он успел нанести один удар", — пишет адвокат.

При этом глава правящей парламентской фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян уверен, что именно Саакян виноват в драке, ведь он напал на Варданяна и ударил его. А вот депутат от фракции "Армения" Ишхан Сагателян считает иначе. По его словам, Варданян спровоцировал конфликт. Сагателян вместе с тем обвинил полицию в несоразмерном применении силы во время задержания Саакяна.

"Саакян за всю свою деятельность демонстрировал достойную армянскую позицию. <...> Очередная провокация, организованная депутатами фракции "Гражданский договор", призвана отвлечь внимание общества от факта продвижения азербайджанских сил вглубь территории Армении", — подчеркнул Сагателян.