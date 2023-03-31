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31 марта, 13:22

"К мужу в камеру посадим": Лукашенко позвал Тихановскую с детьми домой

Лукашенко предложил Тихановской вернуться в Белоруссию и отбыть назначенное наказание

<p>Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL, © Kevin Dietsch / Getty Images</p>

Обложка © ТАСС / Дмитрий Астахов / POOL, © Kevin Dietsch / Getty Images

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил оппозиционерке Светлане Тихановской вернуться на родину и отбыть назначенное ей наказание. Он пообещал, что заговорщицу в случае возвращения отбывать срок посадят к мужу в камеру.

Лукашенко предложил Тихановской вернуться в Белоруссию. Видео © Телеканал "Беларусь-1"

"Светлане [Тихановской] нужно домой. Брать детишек своих, вроде там мать у неё. Ну сколько ей там — 10, 12 лет дали за противоправную деятельность. Но пока могла бы с Сергеем (осуждённый супруг Сергей Тихановский. — Прим. Лайфа) в одной камере посидеть. Это ж всё-таки супруг. Отсидела бы какое-то время, спецодежду шила, дети бы приезжали", — обратился президент к оппозиционерке.

Тихановская ответила на приговор мужу записанным заранее видеообращением

Тихановская ответила на приговор мужу записанным заранее видеообращением

Ранее суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии. Она признана виновной более чем по десяти статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в том числе в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.

Наталья Исакова
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