"К мужу в камеру посадим": Лукашенко позвал Тихановскую с детьми домой

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к белорусскому народу и парламенту предложил оппозиционерке Светлане Тихановской вернуться на родину и отбыть назначенное ей наказание. Он пообещал, что заговорщицу в случае возвращения отбывать срок посадят к мужу в камеру.

"Светлане [Тихановской] нужно домой. Брать детишек своих, вроде там мать у неё. Ну сколько ей там — 10, 12 лет дали за противоправную деятельность. Но пока могла бы с Сергеем (осуждённый супруг Сергей Тихановский. — Прим. Лайфа) в одной камере посидеть. Это ж всё-таки супруг. Отсидела бы какое-то время, спецодежду шила, дети бы приезжали", — обратился президент к оппозиционерке.