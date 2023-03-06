Суд в Минске заочно приговорил Тихановскую к 15 годам колонии

Тихановская признана виновной более чем по десяти статьям Уголовного кодекса Республики Беларусь, в том числе в заговоре с целью захвата власти неконституционным путём, создании экстремистского формирования, публичных призывах к захвату власти.

Активист Павел Латушко приговорён к 18 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. При этом прокурор ранее просил и для Тихановской, и для Латушко 19 лет тюрьмы.

Напомним, в августе 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента, в которых с большим отрывом от своего главного оппонента Светланы Тихановской победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Представители оппозиции не признали итоги голосования и организовали массовые протесты. Тихановскую назвали лидером сопротивления, а сама она на фоне этих событий покинула Белоруссию. Дело против оппозиционеров Тихановской и Латушко было заведено в Белоруссии осенью 2021 года. Их обвинили в создании псевдоорганов власти, от имени которых оппозиционеры вступали в международные переговоры.