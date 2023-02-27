Прокурор запросил для Тихановской 19 лет колонии

На процессе по делу представителей координационного совета оппозиции Белоруссии гособвинитель попросил Минский суд заочно приговорить экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую и активиста Павла Латушко к 19 годам колонии. Об этом сообщает БелТА.

Прокурор также попросил назначить по 12 лет лишения свободы их подельникам — представителям оппозиции Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому. Сейчас они пребывают за границей.

"Прокурор считает необходимым также назначить Тихановской штраф в размере 1 тыс. БВ (Br37 тыс.) и <...> взыскать с Латушко в доход государства денежную сумму, соответствующую размеру полученной им взятки. Речь идёт о сумме, эквивалентной $10 тыс. по курсу Нацбанка на день вынесения приговора", — говорится в публикации.

Прокурор считает, что Тихановскую и Латушко следует признать виновными в создании экстремистского формирования, а также организации "самовольного присвоения звания и власти должностного лица", незаконно ведущего международные переговоры.