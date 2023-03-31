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31 марта, 13:43

Врио главы Омской области Хоценко представили региональному Заксобранию и правительству

<p>Врио главы Омской области Виталий Хоценко. Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/HocenkoVP" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Хоценко о важном"</a></p>

Врио главы Омской области Виталий Хоценко. Фото © Telegram-канал / "Хоценко о важном"

Сегодня, 31 марта, в Правительстве Омской области состоялась церемония представления врио губернатора региона Виталия Хоценко. На ней были депутаты Законодательного собрания, члены регионального правительства и аппарат губернатора.

"Постановляю принять отставку губернатора Омской области Буркова Александра Леонидовича и назначить исполняющим обязанности Хоценко Виталия Павловича", — зачитал указ президента РФ Владимира Путина его полпред в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

В ходе выступления Серышев также отметил, что новоиспечённый врио главы Омской области обладает разносторонним жизненным и профессиональным опытом, а также лидерскими качествами, знаниями и компетенциями, которые сегодня необходимы для современного руководителя.

Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов. Хоценко имеет опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти субъектов РФ (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, ДНР) и опыт госслужбы на федеральном уровне с фокусом на региональной проблематике.

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Хоценко рассказал о своей команде на посту врио главы Омской области

Напомним, 29 марта президент России Владимир Путин сменил главу Омской области: Александр Бурков досрочно покинул должность, а на его место был назначен 37-летний Виталий Хоценко. Бурков руководил регионом с 2018 года.

Наталья Исакова
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