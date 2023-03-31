Врио главы Омской области Хоценко представили региональному Заксобранию и правительству

Сегодня, 31 марта, в Правительстве Омской области состоялась церемония представления врио губернатора региона Виталия Хоценко. На ней были депутаты Законодательного собрания, члены регионального правительства и аппарат губернатора.

"Постановляю принять отставку губернатора Омской области Буркова Александра Леонидовича и назначить исполняющим обязанности Хоценко Виталия Павловича", — зачитал указ президента РФ Владимира Путина его полпред в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев.

В ходе выступления Серышев также отметил, что новоиспечённый врио главы Омской области обладает разносторонним жизненным и профессиональным опытом, а также лидерскими качествами, знаниями и компетенциями, которые сегодня необходимы для современного руководителя.

Хоценко возглавлял Правительство ДНР с 8 июня 2022 года. До этого он занимал пост главы Департамента промышленной политики Минпромторга России, является выпускником "школы губернаторов" и финалистом конкурса "Лидеры России" 2018–2019 годов. Хоценко имеет опыт работы на руководящих должностях в системе органов исполнительной власти субъектов РФ (Ямало-Ненецкий автономный округ, Ставропольский край, ДНР) и опыт госслужбы на федеральном уровне с фокусом на региональной проблематике.