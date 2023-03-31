Юрист объяснил, почему записка от родителей об отсутствии ребёнка в школе так важна

Записка родителей об отсутствии ребёнка на уроках снимает со школы ответственность за жизнь и здоровье ученика. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявил старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

"Это делается для того, чтобы школа могла снять с себя ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, если в период, когда он не пришёл в учебное заведение, с ним что-то случится", — отметил он.

Гусятников добавил, что сейчас родителей зачастую просят указывать причину отсутствия ребёнка на уроках в электронном журнале. По словам эксперта, многие взрослые также предупреждают учителей в мессенджерах. Однако такая практика в России действует пока не везде. Ещё есть школы, где от родителей по-прежнему требуют записки. Юрист уточнил, что она пишется в свободной форме. Необходимо указать ФИО родителя и ребёнка, класс, дату отсутствия и причину, а также поставить подпись.