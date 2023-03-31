Снегопад не повлияет на сроки закрытия садов и парков в Петербурге на весеннюю просушку

Снегопад, длившийся на протяжении двух дней в Санкт-Петербурге, не повлияет на период закрытия садов и парков в Северной столице на весеннюю просушку. В комитете по благоустройству города отметили, что сроки сдвинуть не получится, так как в скором времени при плюсовой температуре от снега ничего не останется. Как уточняет газета "Петербургский дневник", сейчас почва станет более влажной.

"Требуется около месяца, чтобы всё пришло в нормативное состояние. Пока же от прогулок по паркам и садам стоит воздержаться", — подчеркнули в комитете.

На данный момент временно закрыты сад Сан-Галли и "Василеостровец". Погулять сейчас нельзя также на территории Казанского и Екатерининского скверов, в Московском парке Победы и в ряде других общедоступных мест досуга.