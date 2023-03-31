Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 14:25

Снегопад не повлияет на сроки закрытия садов и парков в Петербурге на весеннюю просушку

<p>Обложка © ТАСС / Александр Рощин</p>

Обложка © ТАСС / Александр Рощин

Снегопад, длившийся на протяжении двух дней в Санкт-Петербурге, не повлияет на период закрытия садов и парков в Северной столице на весеннюю просушку. В комитете по благоустройству города отметили, что сроки сдвинуть не получится, так как в скором времени при плюсовой температуре от снега ничего не останется. Как уточняет газета "Петербургский дневник", сейчас почва станет более влажной.

"Требуется около месяца, чтобы всё пришло в нормативное состояние. Пока же от прогулок по паркам и садам стоит воздержаться", — подчеркнули в комитете.

На данный момент временно закрыты сад Сан-Галли и "Василеостровец". Погулять сейчас нельзя также на территории Казанского и Екатерининского скверов, в Московском парке Победы и в ряде других общедоступных мест досуга.

Длина пробки в Ростовской области, вызванная снегопадом, сократилась до 21 километра

Длина пробки в Ростовской области, вызванная снегопадом, сократилась до 21 километра

Ранее руководитель Гидрометцентра РФ Вильфанд спрогнозировал москвичам дождь и гололедицу в начале апреля. В понедельник, по словам эксперта, будет небольшое похолодание.

Никита Осипов
  • Новости
  • Погода
  • Общество
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров