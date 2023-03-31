Длина пробки в Ростовской области, вызванная снегопадом, сократилась до 21 километра

Огромная пробка на федеральной трассе М4 "Дон" в Ростовской области, которая образовалась из-за мощного снегопада, сократилась ещё на девять километров. Как сообщили в региональном главке МЧС РФ, её длина по состоянию на 11:00 составляет около 21 километра.

Сотрудники МЧС помогают гражданам, застрявшим в пробке в Ростовской области. Видео © t.me / mchs_rostov

Движение по трассе М4 "Дон" в Ростовской области началось в обе стороны, в настоящее время в заторах находится более тысячи транспортных средств. Продолжаются работы по расчистке дорожного полотна.

Как указали в МЧС, В 17 пунктах временного размещения (ПВР) находится 232 человека, также действуют восемь мобильных пунктов обогрева. Сотрудники ведомства на вездеходах и квадроциклах патрулируют колонну автомобилей. Доставляются топливо, вода и продукты питания, в случае необходимости люди будут эвакуированы в ПВР или медучреждения. На многих участках трассы демонтировали ограждения. Водители фур будут выбираться из затора последними.

При этом в 70 километрах от эпицентра снежной пробки на трассе М4 "Дон" наблюдается практически лето с зелёной травой. Телеграм-канал SHOT опубликовал фото, которое сделал водитель, добравшийся из снежного плена до посёлка Коксовый Ростовской области.