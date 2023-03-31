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31 марта, 14:06

Осквернивший икону треш-блогер Стасик Кудрявый расплакался в суде

Треш-блогер Станислав Базаров (Стасик Кудрявый), который осквернил православную икону, расплакался в суде. Кадры с растерянным блогером публикует телеграм-канал Mash.

Треш-блогер Стасик Кудрявый расплакался в суде. Видео © Mash

Сегодня ему должны избрать меру пресечения, однако суд вынесет решение только в понедельник, 3 апреля.

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Как сообщалось ранее, треш-блогер Стасик Кудрявый задержан в Москве за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Против него возбуждены уголовные дела. По данным следствия, 28 марта 2023 года блогер в квартире жилого дома в Зеленограде в полуобнажённом виде осквернил православную икону. Свои действия он снял на видео и выложил в телеграм-канале.

Обложка ©

Mash

Иван Косицын
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