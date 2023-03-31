Осквернивший икону треш-блогер Стасик Кудрявый расплакался в суде

Сегодня ему должны избрать меру пресечения, однако суд вынесет решение только в понедельник, 3 апреля.

Как сообщалось ранее, треш-блогер Стасик Кудрявый задержан в Москве за оскорбление чувств верующих и распространение порнографии. Против него возбуждены уголовные дела. По данным следствия, 28 марта 2023 года блогер в квартире жилого дома в Зеленограде в полуобнажённом виде осквернил православную икону. Свои действия он снял на видео и выложил в телеграм-канале.