В Гербовом зале Эрмитажа 20 апреля состоится пасхальный концерт

В Гербовом зале Эрмитажа 20 апреля пройдёт концерт, посвящённый Пасхе. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки социально-культурных инициатив. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Более тысячи лет на Руси отмечается этот светлый праздник, особенно почитаем он был в императорской семье. Место выбрано не случайно, именно в Гербовом зале — одном из больших, красивейших, парадных залов Зимнего дворца — проводились дворцовые маскарады, императорские приёмы и балы", — отметили организаторы.

Зрители увидят выступления хоров из Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Новодевичьего монастыря и Свято-Владимирской школы. Также в концерте будут участвовать ансамбль древнерусской духовной музыки "Знамение", народная артистка РФ Ирина Долженко и заслуженный артист России Михаил Казаков. В программе представлены классические духовные песнопения, фрагменты из опер и романсы. При этом особое внимание уделено произведениям композитора Сергея Рахманинова: в этом году исполняется 150-лет со дня его рождения.