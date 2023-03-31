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31 марта, 14:35

В Гербовом зале Эрмитажа 20 апреля состоится пасхальный концерт

В Гербовом зале Эрмитажа 20 апреля пройдёт концерт, посвящённый Пасхе. Организатором мероприятия выступил Центр поддержки социально-культурных инициатив. Об этом сообщает газета "Петербургский дневник".

"Более тысячи лет на Руси отмечается этот светлый праздник, особенно почитаем он был в императорской семье. Место выбрано не случайно, именно в Гербовом зале — одном из больших, красивейших, парадных залов Зимнего дворца — проводились дворцовые маскарады, императорские приёмы и балы", — отметили организаторы.

Зрители увидят выступления хоров из Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, Новодевичьего монастыря и Свято-Владимирской школы. Также в концерте будут участвовать ансамбль древнерусской духовной музыки "Знамение", народная артистка РФ Ирина Долженко и заслуженный артист России Михаил Казаков. В программе представлены классические духовные песнопения, фрагменты из опер и романсы. При этом особое внимание уделено произведениям композитора Сергея Рахманинова: в этом году исполняется 150-лет со дня его рождения.

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Ранее Лайф писал, что в Эрмитаже 1 апреля пройдёт День Рахманинова. Стать онлайн-зрителями смогут все желающие.

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Никита Осипов
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