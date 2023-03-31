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31 марта, 14:18

Банк России продлил ограничения на перевод денег в зарубежные банки для физических лиц

В РФ до 30 сентября 2023 года продлили ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физических лиц. Соответствующее решение принял Банк России.

Согласно ограничениям, граждане России и физические лица – резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более одного миллиона в долларах США или в другой иностранной валюте.

"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", — сказано в сообщении регулятора.

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Кроме того, Банк России сохранил запрет перевода средств за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России. Также это касается юридических лиц.

Ранее Лайф писал о том, что Банк России продлил на полгода ограничения на переводы за границу средств нерезидентов из недружественных стран со счетов брокеров и доверительных управляющих.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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