Банк России продлил ограничения на перевод денег в зарубежные банки для физических лиц

В РФ до 30 сентября 2023 года продлили ограничения на перевод средств в зарубежные банки для физических лиц. Соответствующее решение принял Банк России.

Согласно ограничениям, граждане России и физические лица – резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более одного миллиона в долларах США или в другой иностранной валюте.

"Сохраняются и лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более 10 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой иностранной валюте", — сказано в сообщении регулятора.

Кроме того, Банк России сохранил запрет перевода средств за границу для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, которые не работают в России. Также это касается юридических лиц.