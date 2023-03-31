Атаман казачьей рок-группы "Ас Вентура" выступил в зоне СВО

Лидер первой в РФ казачьей рок-группы "Ас Вентура" из Санкт-Петербурга Иван Андрианов недавно вернулся после выступления в зоне проведения специальной военной операции. Он рассказал, что решил отправиться туда, так как хотел поддержать кума и всех казаков, с кем тот вместе сейчас сражается. Андрианов отметил, что возможности поехать всей группой пока нет, поэтому он ездил один в составе гуманитарной миссии одной из политических партий.

Говоря о многих деятелях культуры, которые после начала СВО удивили антироссийской позицией, атаман отметил, что они давно перестали быть частью народа. По мнению музыканта, такие лица сформировали "закрытый элитный кружок".

"Как и почему этот элитный кружок оккупировал медийное пространство — вопрос отдельный. Об этом уже было много сказано. Артисты из народа со здравым подходом никому не нужны в шоу-бизнесе. Гораздо выгоднее эпатаж, граничащий с неприличием, чем поэтически и музыкально талантливые и зрелые вещи", — отметил он в беседе с газетой "Петербургский дневник".

По мнению Андрианова, спецоперация максимально "подсветила" положение дел в культуре. Он подчеркнул, что запрос людей на "чистое творчество" за долгие годы не пропал.

"Ситуация складывается так, что дальше государству уже просто нельзя не обращать внимания на культурные вопросы. Либо оно начнёт поддерживать те самые народные инициативы, которые позволяют продвинуться исполнителям, близким и интересным народу, либо это будет антигосударственная культура, которая его уничтожит", — подчеркнул лидер "Ас Вентуры".

Он добавил, что важно развернуть культуру к народу. При этом государство, по мнению Андрианова, обязано поддержать "остатки инициатив", которые идут снизу. В результате патриотические творцы почувствуют, что их услышат.