Ракетные системы HIMARS могут стать бесполезными для ВСУ
Lockheed Martin оказался не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в ракетах для HIMARS
Американский концерн Lockheed Martin не может нарастить производство высокоточных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Как пишет Defense One, у компании не хватает станков и испытательного оборудования. Кроме того, есть сложности с поиском новых рабочих рук.
Как говорится в материале издания, Киев не одинок в желании иметь в арсенале ракеты GMLRS, но производитель не сможет удовлетворить все стороны до тех пор, пока не получит больше станков, запчастей и новых квалифицированных рабочих.
В настоящее время Lockheed Martin работает на полную мощность, производя ежегодно 10 тысяч ракет GMLRS. Прежде компания заявляла, что к 2024 году намерена выпустить уже 14 тысяч боеприпасов. Однако эксперты считают, что для увеличения объёма производства концерну потребуется ещё минимум года два.
А ранее в Пентагоне объяснили, почему беспилотники MQ-9 Reaper не помогут ВСУ. Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, эти аппараты попросту бесполезно использовать в условиях работы российской системы ПВО.
Shutterstock