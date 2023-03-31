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31 марта, 15:03

Ракетные системы HIMARS могут стать бесполезными для ВСУ

Lockheed Martin оказался не в состоянии удовлетворить потребности ВСУ в ракетах для HIMARS

Американский концерн Lockheed Martin не может нарастить производство высокоточных ракет GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS. Как пишет Defense One, у компании не хватает станков и испытательного оборудования. Кроме того, есть сложности с поиском новых рабочих рук.

Как говорится в материале издания, Киев не одинок в желании иметь в арсенале ракеты GMLRS, но производитель не сможет удовлетворить все стороны до тех пор, пока не получит больше станков, запчастей и новых квалифицированных рабочих.

В настоящее время Lockheed Martin работает на полную мощность, производя ежегодно 10 тысяч ракет GMLRS. Прежде компания заявляла, что к 2024 году намерена выпустить уже 14 тысяч боеприпасов. Однако эксперты считают, что для увеличения объёма производства концерну потребуется ещё минимум года два.

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СМИ объяснили, какую убийцу HIMARS выставила на поле боя Россия

А ранее в Пентагоне объяснили, почему беспилотники MQ-9 Reaper не помогут ВСУ. Как отметил министр обороны США Ллойд Остин, эти аппараты попросту бесполезно использовать в условиях работы российской системы ПВО.

Обложка ©

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Наталья Исакова
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