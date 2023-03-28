В Пентагоне объяснили, почему беспилотники MQ-9 Reaper не помогут ВСУ

США не хотят поставлять Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как их бесполезно использовать в условиях работы российской ПВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

"Этой платформе не выжить, если они попытаются применить её в этой обстановке", — пояснил он во время бюджетных слушаний.