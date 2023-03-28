В Пентагоне объяснили, почему беспилотники MQ-9 Reaper не помогут ВСУ
Глава Пентагона Остин не видит смысла передавать Киеву БПЛА MQ-9 из-за российской ПВО
США не хотят поставлять Украине разведывательно-ударные беспилотники MQ-9 Reaper, так как их бесполезно использовать в условиях работы российской ПВО. Об этом заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.
"Этой платформе не выжить, если они попытаются применить её в этой обстановке", — пояснил он во время бюджетных слушаний.
Председатель объединённого комитета начальников штабов Марк Милли поддержал подобную позицию, сказав, что "беспилотник — не жилец", ведь его сразу собьёт российская ПВО. К тому же ВСУ не получат никакого преимущества на поле боя, ведь MQ-9 уступает "меньшим, более быстрым и юрким" западным дронам, уточнил Милли. Он предложил сосредоточиться на поставках Киеву бронетехники, средств дальнего поражения и комплексов ПВО.
Напомним, 14 марта американский беспилотник MQ-9 Reaper упал в Чёрное море возле Крыма. Власти США обвинили в "атаке" российские Су-27. Однако лётчики Сергей Попов и Василий Вавилов бортовое вооружение не применяли, резким маневрированием вынудили дрон сменить курс, в результате чего тот упал в воду. В Минобороны РФ наградили пилотов. В Кремле допустили, что российские военные могут поднять со дна моря американский беспилотник, если посчитают это необходимым для интересов безопасности.
ТАСС / Zuma