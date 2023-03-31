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31 марта, 15:26

Небензя подтвердил совместное заявление Путина и Байдена в Женеве о ядерной войне

Небензя: Российская сторона подтверждает, что в ядерной войне не будет победителей

Российская сторона подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, напомнив, что этот тезис содержался в совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, принятом по итогам саммита в Женеве.

"Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей, что было зафиксировано совместными заявлениями лидеров России и США", — сказал российский дипломат в ходе выступления на Совете Безопасности ООН.

При этом, как подчеркнул Небензя, звучащие из стран Запада заявления о нанесении нашей стране стратегического поражения требуют от Москвы принятия военных мер. Он также назвал лживыми попытки США и стран ЕС переложить на РФ ответственность за подрыв стратегической стабильности в мире.

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Наталья Исакова
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