Небензя подтвердил совместное заявление Путина и Байдена в Женеве о ядерной войне

Российская сторона подтверждает, что в ядерной войне не может быть победителей. Такое заявление сделал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, напомнив, что этот тезис содержался в совместном заявлении президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, принятом по итогам саммита в Женеве.

"Да, мы подтверждаем, что в ядерной войне не может быть победителей, что было зафиксировано совместными заявлениями лидеров России и США", — сказал российский дипломат в ходе выступления на Совете Безопасности ООН.

При этом, как подчеркнул Небензя, звучащие из стран Запада заявления о нанесении нашей стране стратегического поражения требуют от Москвы принятия военных мер. Он также назвал лживыми попытки США и стран ЕС переложить на РФ ответственность за подрыв стратегической стабильности в мире.