Ветеринар раскрыла опасность собачьих фекалий на улице для человека

В собачьих фекалиях содержатся бактерии, попадающие в водоёмы и являющиеся источником инфекции для человека. Об этом в беседе с "Газетой.ru" заявила главный врач ветеринарной клиники Vet Union Ольга Михеева.

"В собачьих фекалиях довольно часто можно обнаружить сальмонеллу. При этом на состоянии собаки это никак не будет сказываться. При разложении фекальных масс бактериальная флора вместе с грунтовыми водами проходит огромные пути и попадает в местные водоёмы, где отлично размножается в тёплое время года и служит источником инфекции для всех окружающих. Такое же значение имеют и яйца гельминтов: загрязнённая почва и грунтовые воды буду служить источником заражения длительное время", — отметила она.

По словам эксперта, даже если питомца обрабатывают от паразитов, это не значит, что их фекалии безопасны. Экскременты собак ухудшают рост травы на газоне, из-за чего появляются открытые участки почвы. Михеева также отметила, что в фекалиях псов содержится много белковых компонентов и жира, что увеличивает время их разложения.

"В то же время фекалии плотоядных и всеядных животных не подходят для обогащения почвы без предварительного длительного процесса переработки. В изначальной форме большая концентрация фекальных масс просто сжигает растения", — добавила ветеринар.