Новая пандемия?: Человек впервые в истории заразился грибком-убийцей

В Индии зафиксировали первый случай заражения грибком Chondrostereum purpureum, который является смертельным для растений. Речь идёт о 61-летнем мужчине, которого мучили сильный кашель, боль в горле и постоянное утомление. При этом симптомы не проходили на протяжении трёх месяцев, однако через два года пациента вылечили. Микробиолог и популяризатор науки Евгений Плисов оценил риск новой пандемии.

Он напомнил, что грибки по своей природе — паразиты, но они мало заточены на то, чтобы жить в организме человека. Они предпочитают растения. Тем не менее микробиолог не стал полностью исключать риск того, что они могут переключиться на людей.

"Смысл паразитизма, а также разных патогенов, вызывающих болезни, заключается в том, чтобы высасывать из более крупного организма все питательные вещества. Человек полон таких веществ", — рассказал он в беседе с телеканалом "360".

По словам специалиста, в зоне риска находятся люди со сниженным иммунитетом или нюансами биохимии. Плисов пояснил, что это позволяет грибку попасть внутрь человека. Эксперт также отметил, что повышение температуры на планете заставит паразитов мутировать.

"Это означает, что они станут ближе к температуре человеческого тела. Поэтому можно предположить, что какой-то паразит, в том числе грибок, может так мутировать, что начнёт заражать людей", — заключил Плисов.