Вице-губернатор НАО арестован на два месяца

Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО на два месяца заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.

"Арестован на два месяца", — уточнили в ведомстве.