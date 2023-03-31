Вице-губернатор НАО арестован на два месяца
Суд арестовал задержанного за взятку в 2 млн вице-губернатора НАО Блощинского
Фото © Vk.com / Андрей Блощинский
Ломоносовский районный суд Архангельска отправил в СИЗО на два месяца заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Андрея Блощинского, обвиняемого в получении взятки в два миллиона рублей. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления СКР.
"Арестован на два месяца", — уточнили в ведомстве.
Ранее стало известно, что Блощинский через посредника потребовал от представителя коммерческой организации передать ему взятку в размере 10% от прибыли, полученной организацией по государственному контракту, реализуемому в рамках национального проекта "Здравоохранение". Сумма составила два миллиона рублей.