Раскрыты новые участницы схемы на 6 млн с двумя вице-губернаторшами Брянской области

Петербургская предпринимательница Валентина Автушенко проходит в качестве подозреваемой по делу о даче взятки двум врио вице-губернаторов Брянской области Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой. Детали коррупционной истории публикует SHOT.

Одна из компаний Автушенко занимается разработкой компьютерного оборудования. По данным телеграм-канала, чтобы получить госконтракт на поставку компьютеров по нацпроекту "Образование" на сумму 88 миллионов рублей, предприниматель через посредника передала Кулешовой и Егоровой 4,4 миллиона. Брянские чиновницы отвечали за информполитику и сферу образования и культуры в регионе.