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30 марта, 18:03

Раскрыты новые участницы схемы на 6 млн с двумя вице-губернаторшами Брянской области

Бизнесвумен из Петербурга подозревают в даче взятки врио вице-губернаторов Брянской области

<p>Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/49674" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Фото © SHOT

Петербургская предпринимательница Валентина Автушенко проходит в качестве подозреваемой по делу о даче взятки двум врио вице-губернаторов Брянской области Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой. Детали коррупционной истории публикует SHOT.

Одна из компаний Автушенко занимается разработкой компьютерного оборудования. По данным телеграм-канала, чтобы получить госконтракт на поставку компьютеров по нацпроекту "Образование" на сумму 88 миллионов рублей, предприниматель через посредника передала Кулешовой и Егоровой 4,4 миллиона. Брянские чиновницы отвечали за информполитику и сферу образования и культуры в регионе.

Также установлено, что средства передавались через посредницу по фамилии Матвеева, ей петербургская бизнесвумен вручила ещё два миллиона рублей. Однако та уже находится под домашним арестом. Задержанная по подозрению о даче взятки Автушенко отправлена в СИЗО.

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Замгубернатора НАО задержали за взятку в два миллиона

Напомним, в Брянской области двух заместительниц губернатора — Кулешову и Егорову — задержали по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Против чиновниц возбудили уголовные дела. Коллеги опровергали сообщения об их задержании, но обе женщины сегодня были арестованы.

Ирина Фальке
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