Раскрыты новые участницы схемы на 6 млн с двумя вице-губернаторшами Брянской области
Бизнесвумен из Петербурга подозревают в даче взятки врио вице-губернаторов Брянской области
Елена Егорова и Татьяна Кулешова. Фото © SHOT
Петербургская предпринимательница Валентина Автушенко проходит в качестве подозреваемой по делу о даче взятки двум врио вице-губернаторов Брянской области Елене Егоровой и Татьяне Кулешовой. Детали коррупционной истории публикует SHOT.
Одна из компаний Автушенко занимается разработкой компьютерного оборудования. По данным телеграм-канала, чтобы получить госконтракт на поставку компьютеров по нацпроекту "Образование" на сумму 88 миллионов рублей, предприниматель через посредника передала Кулешовой и Егоровой 4,4 миллиона. Брянские чиновницы отвечали за информполитику и сферу образования и культуры в регионе.
Также установлено, что средства передавались через посредницу по фамилии Матвеева, ей петербургская бизнесвумен вручила ещё два миллиона рублей. Однако та уже находится под домашним арестом. Задержанная по подозрению о даче взятки Автушенко отправлена в СИЗО.
Напомним, в Брянской области двух заместительниц губернатора — Кулешову и Егорову — задержали по статье о получении взятки в размере 4,4 миллиона рублей. Против чиновниц возбудили уголовные дела. Коллеги опровергали сообщения об их задержании, но обе женщины сегодня были арестованы.