В российских школьных учебниках истории обязательно должно найтись место для главы о взятии Парижа союзными войсками, основу которых составлял русский корпус под командованием генерала Барклая-де-Толли. Об этом в беседе с Лайфом рассказал заместитель директора Института российской истории РАН по научной работе доктор исторических наук Сергей Журавлёв.

Он назвал вступление Российской армии в Париж "знаковым историческим событием во всех отношениях", после которого Наполеон Бонапарт, державший в страхе всю Европу, отрёкся от трона и был повержен. Историк напомнил, что наполеоновское нашествие унесло сотни тысяч жизней русских солдат. Тем не менее наша армия, вошедшая в сдавшийся на милость победителя Париж, вела себя там не как захватчик и оккупант, а как освободитель. Именно такой приказ был отдан императором Александром I, который с передовым отрядом вступил в город в полдень 31 марта в 1814 году.

"Но дело не только в приказе, но и в том, что русский солдат внутренне ощущал себя освободителем. Так было и позже, когда мы помогали болгарам освободиться от турецкого ига, когда в 1914 году встали на защиту сербов, когда в 1944–1945 годы освобождали Европу от нацизма. Так и сейчас наша армия освобождает наших братьев украинцев от дурмана националистических и бандеровских идей. Как в Париже в 1814 году или в Берлине в 1945-м, так и сейчас российский солдат не воюет с мирным населением и не разрушает гражданскую инфраструктуру. Наоборот, он защищает", — отметил депутат.

Наш собеседник также обратил внимание, что освобождение Парижа, население которого в 1814 году составляло более 700 тысяч человек, воспринималось тогда как "символ освобождения всей Европы". А пребывание войск России в столице Франции осталось в памяти парижан, позже получив отражение в мировой культуре. К примеру, живописной классикой стали зарисовки местных художников на тему "Русские в Париже". Журавлёв вспомнил и известную легенду о том, что с тех же времён в мире пошла мода на заведения быстрого питания бистро, которые произошли от возгласа желавших подкрепиться русских казаков "Быстро, быстро!", когда они обращались к французским рестораторам. Ничего подобного не могло быть, если бы наши войска вели себя как завоеватели, резюмировал он.