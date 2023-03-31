Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 17:12

Жуткая история с изнасилованием мальчика из Тувы золотой молодёжью привела к первой отставке

Детский омбудсмен Тувы ушла в отставку после скандала со старшеклассниками-насильниками

<p>Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Сайзана Товуу. Фото © Vk / <a href="https://vk.com/photo19495930_457242751?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайзана Товуу</a></p>

Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Сайзана Товуу. Фото © Vk / Сайзана Товуу

После скандала с изнасилованием ребёнка тремя подростками в Туве уполномоченный по правам ребёнка в республике Сайзана Товуу ушла в отставку, сообщило правительство региона.

"Сегодня [глава республики] Владислав Ховалыг принял отставку от детского омбудсмена Тувы Сайзаны Товуу. По представлению Главы Тувы, она была утверждена в этой должности Верховным Хуралом в апреле 2022 года", — сказано в сообщении.

Директор школы в Москве, где месяцами насиловали 11-летнего ученика: Дети здесь в безопасности

Директор школы в Москве, где месяцами насиловали 11-летнего ученика: Дети здесь в безопасности

Окончательное решение об отставке Товуу должны будут принять парламентарии. В едином аппарате уполномоченных по правам человека и ребёнка подтвердили, что омбудсмен написала соответствующее заявление.

Напомним, страшная история произошла в тувинском селе О-Шынаа Тес-Хемского района. Как сообщал Лайф, там трое старшеклассников многократно насиловали десятилетнего мальчика. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что даже после предания истории огласке следователи два месяца пытались замять случившееся и выгородить подозреваемых. Дело в том, что влиятельная родня заступалась за золотую молодёжь.

Илья Суриков
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Тыва, Республика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров