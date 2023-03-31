Жуткая история с изнасилованием мальчика из Тувы золотой молодёжью привела к первой отставке

После скандала с изнасилованием ребёнка тремя подростками в Туве уполномоченный по правам ребёнка в республике Сайзана Товуу ушла в отставку, сообщило правительство региона.

"Сегодня [глава республики] Владислав Ховалыг принял отставку от детского омбудсмена Тувы Сайзаны Товуу. По представлению Главы Тувы, она была утверждена в этой должности Верховным Хуралом в апреле 2022 года", — сказано в сообщении.

Окончательное решение об отставке Товуу должны будут принять парламентарии. В едином аппарате уполномоченных по правам человека и ребёнка подтвердили, что омбудсмен написала соответствующее заявление.