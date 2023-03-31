Жуткая история с изнасилованием мальчика из Тувы золотой молодёжью привела к первой отставке
Детский омбудсмен Тувы ушла в отставку после скандала со старшеклассниками-насильниками
Уполномоченный по правам ребёнка в Туве Сайзана Товуу. Фото © Vk / Сайзана Товуу
После скандала с изнасилованием ребёнка тремя подростками в Туве уполномоченный по правам ребёнка в республике Сайзана Товуу ушла в отставку, сообщило правительство региона.
"Сегодня [глава республики] Владислав Ховалыг принял отставку от детского омбудсмена Тувы Сайзаны Товуу. По представлению Главы Тувы, она была утверждена в этой должности Верховным Хуралом в апреле 2022 года", — сказано в сообщении.
Окончательное решение об отставке Товуу должны будут принять парламентарии. В едином аппарате уполномоченных по правам человека и ребёнка подтвердили, что омбудсмен написала соответствующее заявление.
Напомним, страшная история произошла в тувинском селе О-Шынаа Тес-Хемского района. Как сообщал Лайф, там трое старшеклассников многократно насиловали десятилетнего мальчика. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что даже после предания истории огласке следователи два месяца пытались замять случившееся и выгородить подозреваемых. Дело в том, что влиятельная родня заступалась за золотую молодёжь.