Директор школы в Москве, где месяцами насиловали 11-летнего ученика: Дети здесь в безопасности
Директор школы в Москве, где насиловали 11-летнего детдомовца, пообещал провести проверку
Директор московской школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина Денис Бахарев анонсировал внутреннюю проверку в учебном заведении после шокирующей истории о том, что группа учеников насиловала одиннадцатилетнего детдомовца, сообщает SHOT.
Директор московской школы прокомментировал скандал с изнасилованием ученика. Видео © Telegram / SHOT
"Обязательно будет внутренняя проверка. Обязательно примем меры... Дети, находящиеся в школе, находятся в безопасности", — уверяет Бахарев.
Руководитель учебного заведения уточнил, что пострадавший ребёнок воспитывается в приёмной семье, сейчас он дома. Следователи ведут работу по всем подобным эпизодам в этом учреждении.
В этой же школе был подобный скандал неделю назад, но с другими учениками. В учреждении указали, что насилия не было, а дети хотели "попробовать себя в роли героев фильмов для взрослых".
Ранее Лайф писал о том, что в московской школе № 1392 им. Д.В. Рябинкина на протяжении последних четырёх месяцев насиловали одиннадцатилетнего мальчика из детдома. Всего неделей ранее в этом же учреждении разразился скандал из-за изнасилования четвероклассника. Видео оказалось в Сети, после чего в дело вмешались силовики. А директриса школы объяснила изнасилование четвероклассника игрой в съёмки гей-порно.