Директор школы в Москве, где месяцами насиловали 11-летнего ученика: Дети здесь в безопасности

Директор московской школы № 1392 им. Д.В. Рябинкина Денис Бахарев анонсировал внутреннюю проверку в учебном заведении после шокирующей истории о том, что группа учеников насиловала одиннадцатилетнего детдомовца, сообщает SHOT.

Директор московской школы прокомментировал скандал с изнасилованием ученика. Видео © Telegram / SHOT

"Обязательно будет внутренняя проверка. Обязательно примем меры... Дети, находящиеся в школе, находятся в безопасности", — уверяет Бахарев.

Руководитель учебного заведения уточнил, что пострадавший ребёнок воспитывается в приёмной семье, сейчас он дома. Следователи ведут работу по всем подобным эпизодам в этом учреждении.