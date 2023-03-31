Больше не Рапунцель: Москвички устроили битву за мужское сердце с ножницами и зелёнкой

В Москве две женщины не поделили мужчину и сошлись в драке, причём одна из них — 37-летняя Анжела — срезала сопернице — 44-летней Алле — длинные волосы практически под корень. По данным SHOT, схватка произошла в ателье по ремонту одежды.

Алла работала в мастерской, когда туда ворвалась бывшая её друга Геворга. Мужчина раньше помогал 44-летней женщине наладить пошивочный бизнес. Агрессивная Анжела пришла на место не с пустыми руками — с собой она взяла флакон с зелёнкой и ножницы. Москвичка заявила, что Алла испортила ей всю жизнь и плеснула в соперницу цветной жидкостью. Пока та находилась в шоке, женщина срезала ей волосы, после чего скрылась.

Между тем главный герой этой истории говорит, что уже на протяжении трёх лет не может избавиться от назойливой Анжелы. Полиция начала проверку по факту случившегося.