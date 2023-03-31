100 дней на наркотиках и побег в церковь: Убийца девушки-репетитора выступил с исповедью в суде Москвы

Подозреваемый в убийстве девушки-репетитора, тело которой обнаружили в квартире на Бескудниковском бульваре в Москве, более 100 дней подряд употреблял амфетамин. Видео исповеди преступника публикует SHOT.

Показания подозреваемого в убийстве девушки в Москве. Видео © Telegram / SHOT

"Я любил её, и я чувствую себя виноватым. Это всё наркотики. Я искренне прошу прощения у всех", — заявил он.

По данным телеграм-канала, 26-летний парень не употреблял алкоголь, но последние четыре месяца активно "сидел" на наркотиках. У него высшее образование, ранее не был судим. Также известно, что он неофициально подрабатывал официантом в ресторане "Магадан".

Подозреваемый и девушка-репетитор жили вместе в квартире её друга с июня прошлого года. После преступления молодой человек пошёл в церковь, а затем на кладбище. Через некоторое время он решил свести счёты с жизнью, но его задержали при попытке уехать из Москвы.

Молодой человек признал свою вину. На заседании он рассказал, что сделал это под воздействием наркотиков. Подозреваемый добавил, что любил девушку, и попросил прощения за содеянное. Его отправили в СИЗО на два месяца — до 29 мая.