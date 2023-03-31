Убивал под галлюцинациями: Раскрыты новые детали зверской расправы над девушкой-репетитором в Москве

Подозреваемый в убийстве девушки, тело которой обнаружено в квартире на Бескудниковском бульваре, страдал от панических атак и галлюцинаций. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Москве.

"На протяжении четырёх месяцев [задержанный] употреблял запрещённые вещества, но незадолго до происшествия перестал их употреблять, на этом фоне у него начались панические атаки и галлюцинации", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером 28 марта фигурант в состоянии наркотического опьянения поссорился со своей девушкой. Во время конфликта он задушил возлюбленную и начал бить рукой по её голове, а затем нанёс не менее шести ударов ножом. Девушка скончалась на месте.

В ходе допроса мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. Сегодня следствие будет ходатайствовать перед Тимирязевским районным судом города Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители назначили необходимые судебные экспертизы, а вместе с тем формируются документы для назначения амбулаторной психолого-психиатрической экспертизы в отношении обвиняемого.