Вышел трейлер фильма по мотивам культового аниме "Сейлор Мун"
Вышел трейлер нового полнометражного фильма "Красавица-воин Сейлор Мун: Космос"
На официальном YouTube-канале франшизы "Сейлор Мун" появился трейлер фильма "Красавица-воин Сейлор Мун: Космос". Эта часть является продолжением сериала "Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл" и аниме-киноленты "Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность".
Какие-либо подробности сюжета грядущего фильма в ролике не раскрываются, однако, по данным издания Collider, от премьеры можно ожидать, что все герои культовой саги о сейлор-воинах вернутся ради "эпической битвы" как раз в этой киноленте. Как и "Вечность", "Космос" состоит из двух частей. Релиз первой назначен на 9 июня, а показ второй состоится 30 июня. Срежиссировал ленты японский программист Томоя Такахаси.
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YouTube / Sailormoon-official