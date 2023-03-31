Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
Регион

Уведомления отключены

31 марта, 17:46

Вышел трейлер фильма по мотивам культового аниме "Сейлор Мун"

Вышел трейлер нового полнометражного фильма "Красавица-воин Сейлор Мун: Космос"

На официальном YouTube-канале франшизы "Сейлор Мун" появился трейлер фильма "Красавица-воин Сейлор Мун: Космос". Эта часть является продолжением сериала "Красавица-воин Сейлор Мун: Кристалл" и аниме-киноленты "Красавица-воин Сейлор Мун: Вечность".

Какие-либо подробности сюжета грядущего фильма в ролике не раскрываются, однако, по данным издания Collider, от премьеры можно ожидать, что все герои культовой саги о сейлор-воинах вернутся ради "эпической битвы" как раз в этой киноленте. Как и "Вечность", "Космос" состоит из двух частей. Релиз первой назначен на 9 июня, а показ второй состоится 30 июня. Срежиссировал ленты японский программист Томоя Такахаси.

Нейросеть показала, как российские ТВ-шоу выглядели бы в стиле аниме, и вы просто обязаны это увидеть

Нейросеть показала, как российские ТВ-шоу выглядели бы в стиле аниме, и вы просто обязаны это увидеть

Ранее сообщалось, что в Японии вышел на экраны последний эпизод аниме-сериала Pokemon. За историей об Эше Кетчуме из Алабастии и его друге-покемоне Пикачу зрители следили в течение долгих 26 лет.

Обложка ©

YouTube / Sailormoon-official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров