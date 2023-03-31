Вышел трейлер фильма по мотивам культового аниме "Сейлор Мун"

Какие-либо подробности сюжета грядущего фильма в ролике не раскрываются, однако, по данным издания Collider, от премьеры можно ожидать, что все герои культовой саги о сейлор-воинах вернутся ради "эпической битвы" как раз в этой киноленте. Как и "Вечность", "Космос" состоит из двух частей. Релиз первой назначен на 9 июня, а показ второй состоится 30 июня. Срежиссировал ленты японский программист Томоя Такахаси.