Удаление профилей на "Госуслугах" отключили из-за взлома личных кабинетов
Минцифры России подтвердило, что функция удаления учётной записи с портала "Госуслуги" онлайн была отключена. Это связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей, объяснили в ведомстве.
"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале", — говорится в сообщении Telegram-канала министерства.
В Минцифры также рассказали, что удалить учётную запись сейчас тоже можно, для этого нужно лично посетить МФЦ.
А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Эта мера вводится в целях совершенствования системы защиты.
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