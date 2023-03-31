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Уведомления отключены

31 марта, 17:42

Удаление профилей на "Госуслугах" отключили из-за взлома личных кабинетов

Минцифры России подтвердило, что функция удаления учётной записи с портала "Госуслуги" онлайн была отключена. Это связано с участившимися случаями взлома личных кабинетов пользователей, объяснили в ведомстве.

"В связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на "Госуслугах", в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками принято решение отключить эту функцию на портале", — говорится в сообщении Telegram-канала министерства.

В Минцифры также рассказали, что удалить учётную запись сейчас тоже можно, для этого нужно лично посетить МФЦ.

С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

С "Госуслуг" больше нельзя удалить учётную запись

А с 1 июня 2023 года на портале "Госуслуги" станет обязательной двухфакторная аутентификация. Эта мера вводится в целях совершенствования системы защиты.

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Андрей Бражников
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