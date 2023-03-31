Оренбургского священника оштрафовали за попытку вытолкать прихожанку из храма

В Бугуруслане Оренбургской области суд оштрафовал настоятеля храма за попытку вытолкать прихожанку на улицу, сообщает ЕАН.

Инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года во время церковного собрания. По версии правоохранителей, священнослужитель вытолкал женщину из храма из-за личной неприязни после словесной перепалки. В результате у пострадавшей появились кровоподтёки на левом плече.

Суд учёл личность виновного, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Решение в законную силу пока ещё не вступило.