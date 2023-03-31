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31 марта, 18:23

Оренбургского священника оштрафовали за попытку вытолкать прихожанку из храма

В Бугуруслане Оренбургской области суд оштрафовал настоятеля храма за попытку вытолкать прихожанку на улицу, сообщает ЕАН.

Инцидент произошёл ещё в декабре прошлого года во время церковного собрания. По версии правоохранителей, священнослужитель вытолкал женщину из храма из-за личной неприязни после словесной перепалки. В результате у пострадавшей появились кровоподтёки на левом плече.

Суд учёл личность виновного, а также отсутствие отягчающих обстоятельств и назначил ему штраф в размере пяти тысяч рублей. Решение в законную силу пока ещё не вступило.

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Ранее Лайф сообщал, что мужчина в рясе и с иконой в руках избил ногами пенсионерку-цветочницу на Таганке. По словам очевидцев, всё произошло неподалёку от Покровского монастыря, где находятся мощи блаженной Матроны Московской. К ним принято подходить с цветами, поэтому пенсионерки, продающие цветы по пути к храму, обычно никого не удивляют.

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Pixnio

Наталья Исакова
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