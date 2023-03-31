У Минобороны появится новый ремонтный завод

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода для ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Из текста документа следует, что основной задачей предприятия станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

Ранее Лайф сообщал, что Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране. Планируется, что учреждения откроют в том числе при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской областях.