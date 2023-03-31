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31 марта, 19:14

У Минобороны появится новый ремонтный завод

Мишустин распорядился создать завод Минобороны по ремонту вооружения

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании завода для ремонта ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны России. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Создать федеральное государственное бюджетное учреждение "Завод по ремонту ракетно-артиллерийского вооружения "120 арсенал" Минобороны РФ", — указано в распоряжении.

Из текста документа следует, что основной задачей предприятия станет ремонт ракетно-артиллерийского вооружения в интересах обороны.

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Ранее Лайф сообщал, что Мишустин распорядился создать 16 военных учебных центров при вузах по всей стране. Планируется, что учреждения откроют в том числе при вузах в Орловской, Сахалинской, Вологодской, Ярославской, Тюменской, Астраханской областях.

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ТАСС / Владимир Гердо

Наталья Исакова
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