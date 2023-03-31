Словения выступила за членство Украины в НАТО

Словения стала девятой страной, подписавшей с Украиной документ о поддержке вступления последней в НАТО. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовква. Меморандум в Киеве подписали украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб.

"Словения стала девятой страной, с которой заключены подобные документы (после Чехии, Бельгии, Черногории, Литвы, Польши, Италии, Латвии и Исландии)", — написал Жовква в соцсетях.

Он назвал это "дипломатическим марафоном" по поддержке евроатлантических стремлений Украины и поблагодарил Словению за "чёткую позицию".

Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что в данный момент тема присоединения Украины к НАТО не обсуждается.