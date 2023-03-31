Словения выступила за членство Украины в НАТО
Жовква: Словения подписала документ о поддержке членства Украины в НАТО
Словения стала девятой страной, подписавшей с Украиной документ о поддержке вступления последней в НАТО. Об этом сообщил замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовква. Меморандум в Киеве подписали украинский лидер Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Роберт Голоб.
"Словения стала девятой страной, с которой заключены подобные документы (после Чехии, Бельгии, Черногории, Литвы, Польши, Италии, Латвии и Исландии)", — написал Жовква в соцсетях.
Он назвал это "дипломатическим марафоном" по поддержке евроатлантических стремлений Украины и поблагодарил Словению за "чёткую позицию".
Напомним, ранее в МИД Франции заявили, что в данный момент тема присоединения Украины к НАТО не обсуждается.
* Соцсеть заблокирована в России, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена.
Facebook* / Igor Zhovkva