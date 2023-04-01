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31 марта, 22:55

Политики-ветераны обратились к Шольцу с письмом по теме Украины

Около 200 социал-демократов призвали Шольца начать переговоры по Украине

Около 200 политиков, занимавших высокие должности и входящие в правящую коалицию Социал-демократической партии ФРГ, направили письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом как можно скорее начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. По мнению авторов обращения, мир нужно заключить, основываясь на международном праве "и только вместе с Россией".

Авторы письма призвали Шольца вместе с Францией привлечь к посредничеству Бразилию, Китай, Индию и Индонезию,.

Среди авторов письма историк Петер Брандт, бывший председатель Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хофман, экс-депутат Бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген, экс-председатель Бундестага Вольфганг Тирзе.

Шольц выступил за продолжение диалога с Путиным по Украине

Шольц выступил за продолжение диалога с Путиным по Украине

"С каждым днём растёт опасность эскалации боевых действий. Тень ядерной войны нависла над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне", — цитирует текст обращения газета "Франкфуртер Рундшау".

Ранее Шольц назвал предполагаемые сроки продолжительности украинского конфликта. По словам канцлера, боевые действия могут продолжаться как два, так и четыре года, что станет "настоящим вызовом для Берлина".

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Kremlin

Анатолий Симоненко
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