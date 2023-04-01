Политики-ветераны обратились к Шольцу с письмом по теме Украины
Около 200 социал-демократов призвали Шольца начать переговоры по Украине
Около 200 политиков, занимавших высокие должности и входящие в правящую коалицию Социал-демократической партии ФРГ, направили письмо канцлеру Олафу Шольцу с призывом как можно скорее начать переговоры о прекращении боевых действий на Украине. По мнению авторов обращения, мир нужно заключить, основываясь на международном праве "и только вместе с Россией".
Авторы письма призвали Шольца вместе с Францией привлечь к посредничеству Бразилию, Китай, Индию и Индонезию,.
Среди авторов письма историк Петер Брандт, бывший председатель Ассоциации немецких профсоюзов Райнер Хофман, экс-депутат Бундестага от СДПГ Михаэль Мюллер, бывший еврокомиссар по вопросам предпринимательства и промышленности Гюнтер Ферхойген, экс-председатель Бундестага Вольфганг Тирзе.
"С каждым днём растёт опасность эскалации боевых действий. Тень ядерной войны нависла над Европой. Но мир не должен скатиться к новой большой войне", — цитирует текст обращения газета "Франкфуртер Рундшау".
Ранее Шольц назвал предполагаемые сроки продолжительности украинского конфликта. По словам канцлера, боевые действия могут продолжаться как два, так и четыре года, что станет "настоящим вызовом для Берлина".