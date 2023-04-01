Адвокат объяснил, что грозит сломавшему ногу маленькой дочери жителю Башкирии

Большой резонанс получил случай в Уфе, где пьяный отец травмировал четырёхмесячную дочку, когда собирался ударить сожительницу. В результате у девочки выявили перелом бедренной кости. Несмотря на это, мужчина может избежать сурового наказания за содеянное. Так считает адвокат Константин Кудряшов.

"Статья 118 УК РФ предусматривает уголовную ответственность только за причинение тяжкого вреда здоровью. Соответственно, если вред ребёнку причинён средней тяжести, то мужчину привлечь к ответственности будет нельзя. При повреждении большой берцовой, бедренной костей чаще всего бывает тяжкий вред здоровью. Если же травме подверглись другие кости ноги, то может быть и средний вред", — цитирует газета "Известия" Кудряшова.

Между тем член Ассоциации юристов России Татьяна Завьялова добавляет, что если тяжкий вред был нанесён по неосторожности, то виновнику грозит штраф, либо обязательные исправительные работы, либо ограничение свободы на срок до трёх лет, а также его могут арестовать на срок до шести месяцев. Если же говорить о том, что ударить он хотел жену, то за желание нанести побои уголовного наказания не существует. Таким образом, содеянное главе семейства лишением свободы не грозит.

"Если отец ребёнка несудимый, теоретически такое дело может быть прекращено", — заключил Кудряшов.