"Волна гнева": Украина разозлила жителей Восточной Европы

Содействие сельскохозяйственному экспорту Украины дорого обходится её соседям в Восточной Европе. Об этом пишет газета Le Figaro. Уточняется, что жители соседних стран возмущены такой "солидарностью" на высшем уровне.

"По восточноевропейским деревням прокатилась волна гнева. Поляки, румыны и болгары возмущены неконтролируемым наплывом зерновых с близлежащей Украины", — говорится в статье.

Польский фермер Марцин Мисяк, живущий у границы с Украиной, рассказал изданию, что поставляемое оттуда зерно вовсе не идёт на международные рынки или в Африку, "как обещали политики", а оседает в его стране. По словам мужчины, низкие цены на кукурузу заставляют постоянных покупателей делать выбор в пользу украинских зерновых, оставляя предпринимателей из Польши в убытке. В связи с этим те "осуждают эту недобросовестную конкуренцию со стороны украинцев". Из-за того, что в мае 2022 года в поддержку Киева ЕС на год отменил таможенные пошлины на все сельхозпродукты, восточноевропейские страны "дорого платят за свою солидарность", отмечает газета.

"Думая не о голодных, а о своей выгоде, украинские операторы сделали всё возможное, чтобы монетизировать ситуацию. В итоге в европейских портах началась дикая конкуренция, и вырваться вперёд смогла именно продукция с Украины, потому что кто-то дал ей привилегии", — резюмирует газета.