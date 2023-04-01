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1 апреля, 02:40

Назван один из самых приятных способов сжигать калории

Врач Костюк: Час смеха помогает сжигать до 350 килокалорий

Во время смеха в теле человека активизируется работа до 80 мышц, что позволяет сжигать до 350 килокалорий за час веселья. Об этом в честь 1 апреля рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

"При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий", — сообщил он РИА "Новости".

Кострюк добавил, что во время смеха у человека изменяется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, а из лёгких уходят застойные явления. Согласно международным медицинским исследованиям, оптимисты реже подвергаются вирусным заболеваниям, тщательнее следят за здоровьем, занимаются спортом, легче отказываются от вредных привычек, справляются с травмами, лучше переносят операции и избавляются от их последствий.

По словам главного психиатра Москвы, в организме оптимистов выделяется серотонин — гормон радости и природное обезболивающее. У пессимистов же наоборот, в избытке гормон стресса — кортизол. Он усиливает болевые ощущения и порой служит триггером развития заболеваний.

10 весёлых фото, которые докажут кому угодно, что смех продлевает жизнь

10 весёлых фото, которые докажут кому угодно, что смех продлевает жизнь

Ранее смехотерапевт Анна Любомская рассказала, как заставить мозг вырабатывать гормоны счастья. И тут без смеха тоже не обойтись.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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