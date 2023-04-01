Назван один из самых приятных способов сжигать калории

Во время смеха в теле человека активизируется работа до 80 мышц, что позволяет сжигать до 350 килокалорий за час веселья. Об этом в честь 1 апреля рассказал главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

"При смехе активизируется работа до 80 мышц. А целый час смеха сжигает до 350 килокалорий", — сообщил он РИА "Новости".

Кострюк добавил, что во время смеха у человека изменяется тип дыхания, увеличивается кислородный обмен в мозге, органах и тканях, а из лёгких уходят застойные явления. Согласно международным медицинским исследованиям, оптимисты реже подвергаются вирусным заболеваниям, тщательнее следят за здоровьем, занимаются спортом, легче отказываются от вредных привычек, справляются с травмами, лучше переносят операции и избавляются от их последствий.

По словам главного психиатра Москвы, в организме оптимистов выделяется серотонин — гормон радости и природное обезболивающее. У пессимистов же наоборот, в избытке гормон стресса — кортизол. Он усиливает болевые ощущения и порой служит триггером развития заболеваний.