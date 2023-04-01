"Редчайше редчайшего": В Приморье заявили о появлении первого "карликового" леопарда

В Приморье появился первый "карликовый леопард" — такую новость центр "Амурский тигр" разместил в соцсетях 1 апреля, в День смеха. Как утверждают в центре, этот "прежде неизвестный науке" леопард был запечатлён фотоловушкой в нацпарке "Бикин".

Снимок "редчайшего" леопарда, опубликованный 1 апреля. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Сотрудники центра выдвигают гипотезу, что причиной появления "леопарда-карлика" может быть некое "близкородное скрещивание", ссылаясь на то, что это сейчас хищников не менее 120, но когда-то их оставалось всего 30.

"Потеря гена привела к белолапости и крючковатости хвоста у некоторых особей, а у части — к уменьшению размеров. Такая адаптация позволила леопарду не зависеть от копытных и перейти на рацион амурского лесного кота", — пишет Telegram-канал "Центр "Амурский тигр".

Там успокаивают: переживать, что лесной кот и сам исчезнет с лесных угодий, не стоит, ведь в природе "карликовый леопард" пока только один.

"Феномен будут тщательно изучать. Учёные протропят удивительного зверя и установят дополнительные камеры, чтобы собрать о нём максимум данных и объяснить его маленькость", — отмечают сотрудники центра в День смеха.