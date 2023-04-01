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1 апреля, 03:00

"Редчайше редчайшего": В Приморье заявили о появлении первого "карликового" леопарда

Центр "Амурский тигр" заявил о появлении в Приморье "карликового" леопарда

<p>Тот самый "карликовый" леопард. Фото © Telegram-канал / <a href="https://t.me/amurtigercenter/2712" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Центр "Амурский тигр"</a></p>

Тот самый "карликовый" леопард. Фото © Telegram-канал / Центр "Амурский тигр"

В Приморье появился первый "карликовый леопард" — такую новость центр "Амурский тигр" разместил в соцсетях 1 апреля, в День смеха. Как утверждают в центре, этот "прежде неизвестный науке" леопард был запечатлён фотоловушкой в нацпарке "Бикин".

Снимок "редчайшего" леопарда, опубликованный 1 апреля. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Снимок "редчайшего" леопарда, опубликованный 1 апреля. Фото © Telegram / Центр "Амурский тигр"

Сотрудники центра выдвигают гипотезу, что причиной появления "леопарда-карлика" может быть некое "близкородное скрещивание", ссылаясь на то, что это сейчас хищников не менее 120, но когда-то их оставалось всего 30.

"Потеря гена привела к белолапости и крючковатости хвоста у некоторых особей, а у части — к уменьшению размеров. Такая адаптация позволила леопарду не зависеть от копытных и перейти на рацион амурского лесного кота", — пишет Telegram-канал "Центр "Амурский тигр".

Там успокаивают: переживать, что лесной кот и сам исчезнет с лесных угодий, не стоит, ведь в природе "карликовый леопард" пока только один.

"Феномен будут тщательно изучать. Учёные протропят удивительного зверя и установят дополнительные камеры, чтобы собрать о нём максимум данных и объяснить его маленькость", — отмечают сотрудники центра в День смеха.

Названная в честь Памелы Андерсон самка леопарда стала бабушкой

Названная в честь Памелы Андерсон самка леопарда стала бабушкой

Как писал ранее Лайф, самка дальневосточного леопарда устроила изящные потягушки в приморском нацпарке и попала на видео. Хоть хищница недавно и стала мамой, себя она поддерживает в хорошей физической форме.

Арина Родионова
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