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1 апреля, 05:29

В России подорожал один вид алкоголя

В России цена за бутылку пива выросла на 10% с начала 2021 года

В России средняя цена бутылки пива объёмом 0,5 литра увеличилась на 10% с начала 2021 года. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитиков "Контур.Маркета". При этом в минувшем году было пробито на 6% больше чеков с пивом, чем в 2021-м.

"По субботам и воскресеньям пива покупают примерно на 30% больше, чем в будни. При этом средняя цена за бутылку 0,5 л растёт: по сравнению с началом 2021 года цена выросла на 10%", — уточнила аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

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Экспертами было проанализировано более 350 миллионов чеков за 2021 и 2022 год и за январь – февраль 2023-го. Первые месяцы текущего года показывают ту же динамику роста. Так, в январе среди всех приобретённых бутылок спиртного 55 процентов пришлось именно на пиво.

Как сообщал Лайф, в России с сегодняшнего дня, 1 апреля, стартовала маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Такое решение приняло ранее правительство.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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