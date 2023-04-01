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1 апреля, 07:46

В Московском зоопарке отравили кондора Кузю

В Московском зоопарке отравили кондора Кузю, под подозрение попали посетители

Кондор Кузя из Московского зоопарка находится в тяжёлом состоянии после отравления, посягнуть на жизнь птицы мог кто-то из посетителей. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Она сообщила, что дежурные зоологи обнаружили Кузю лежащим в поилке, он не поднимал головы и дёргался в судорогах. Акулова в телеграм-канале написала, что сотрудники зоопарка неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решётку какую-то еду, поэтому версия с отравлением не исключена.

Кондор Кузя из Московского зоопарка. Видео © t.me / svetlanaakulova1

По её словам, кондору оперативно оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы. Впереди у Кузи длительный курс лечения. Сотрудники службы безопасности зоопарка просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить личности причастных к этому инциденту. Директор Московского зоопарка напомнила о том, что кормление животных на территории зоопарка строго запрещено, за исключением особо оговорённых случаев.

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Обложка ©

t.me / svetlanaakulova1

Иван Косицын
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