В Московском зоопарке отравили кондора Кузю

Кондор Кузя из Московского зоопарка находится в тяжёлом состоянии после отравления, посягнуть на жизнь птицы мог кто-то из посетителей. Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова.

Она сообщила, что дежурные зоологи обнаружили Кузю лежащим в поилке, он не поднимал головы и дёргался в судорогах. Акулова в телеграм-канале написала, что сотрудники зоопарка неоднократно замечали попытки людей просунуть птицам через решётку какую-то еду, поэтому версия с отравлением не исключена.

Кондор Кузя из Московского зоопарка. Видео © t.me / svetlanaakulova1

По её словам, кондору оперативно оказали первую помощь: сделали гастроскопию, промывание желудка и капельницы. Впереди у Кузи длительный курс лечения. Сотрудники службы безопасности зоопарка просматривают видеоматериалы с камер наблюдения, чтобы выяснить личности причастных к этому инциденту. Директор Московского зоопарка напомнила о том, что кормление животных на территории зоопарка строго запрещено, за исключением особо оговорённых случаев.