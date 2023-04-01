Десять регионов РФ получат до 90 млрд рублей на развитие электротранспорта

Правительство РФ выделит 86,5 млрд рублей на развитие электротранспорта в десяти регионах до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина в телеграм-канале. Там отметили, что работа будет проводиться в рамках федерального проекта "Развитие общественного транспорта" нацпроекта "Безопасные качественные дороги".

"В 2023–2025 годах десять регионов получат субсидии на реализацию проектов по комплексному развитию городского электротранспорта, а также освещению и благоустройству прилегающих территорий. На эти цели распределят 86,5 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Деньги на условиях софинансирования получат регионы, где значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении. В частности, речь идёт о Краснодарском, Красноярском и Пермском крае, а также Волгоградской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Саратовской и Ярославской областях. В этих регионах до 2025 года должны будут реконструировать 620 км трамвайных путей, обустроить прилегающие к ним территории, закупить 646 трамваев и 284 электробуса, а также приобрести 124 зарядные станции.